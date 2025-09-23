Председатель Совета судей оказывал содействие представителю краснодарского криминалитета Марченко

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов через суд помог представителю краснодарского криминалитета Марченко легализовать 11 объектов недвижимости. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с содержанием иска Генпрокуратуры.

"Всего Марченко А. В. при корыстном содействии Момотова В. В. в судебном порядке легализовано 11 объектов недвижимости на территории г. Краснодара, Ростовской, Воронежской, Нижегородской областей. В результате ими достигнуто значительное наращивание совместных активов. На Марченко А. В. и подконтрольных ему лиц оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, используемые для предоставления гостиничных услуг, размещения банных комплексов и кальянных", - сказал источник.

Генпрокуратура подала иск в Останкинский районный суд Москвы и требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на представителя краснодарского криминалитета Марченко. Как отметил источник, Момотов извлекал доход в особо крупном размере для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировал и скрывал от органов контроля. Более того, он использовал предоставленный ему законом иммунитет и неприкосновенность в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности.

Момотов является судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он избран председателем Совета судей РФ. В декабре 2022 года переизбран на новый срок, получив тем самым неограниченное влияние на формируемую практику и кадровую политику в отношении нижестоящих судов.