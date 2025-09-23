Председатель Совета судей незаконно взыскал с бюджета Краснодара более 100 млн рублей по фиктивному спору

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов наживался за счет государственной казны, незаконно взыскав с бюджета Краснодара более 100 млн рублей по фиктивному спору. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Самостоятельным источником нелегального обогащения Момотова В. В. и представителя криминалитета из Краснодара Марченко А. В. стала казна государства. Для этого в 2018-2019 годах они инициировали судебные разбирательства и необоснованно взыскали с бюджета Краснодара более 100 млн рублей по фиктивному спору", - сказал источник.

В рамках этого спора они создали ложную видимость наличия у Марченко права на компенсацию за утрату земельного участка, который на самом деле ему не принадлежал и не мог им эксплуатироваться по назначению. "Полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению", - добавил источник.