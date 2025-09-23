ТАСС: Момотов фактически является совладельцем сети отелей Marton

Стоимость сети составляет порядка 9 млрд рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов фактически является совладельцем сети бизнес-отелей Marton стоимостью порядка 9 млрд рублей, которую он создал вместе с представителем краснодарского криминалитета Марченко. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его словам, сеть отелей была создана за счет имущества, который Момотов помог легализовать в судебном порядке. "На основе обозначенного имущества Момотовым В. В. и Марченко А. В. создана сеть бизнес-отелей Marton, включающая 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края (17), Ростовской области (11), городов Волгограда (4), Воронежа (2), Калининграда (2), Нижнего Новгорода (2), Вологды (1) и Москвы (1). Их общая стоимость превышает 9 млрд рублей", - сказал источник.

Он уточнил, что гостиницы были введены в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. "Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресечены Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону Марченко А. В.", - пояснил источник.