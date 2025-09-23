ТАСС: Момотов уклонился от уплаты налогов на более чем 500 млн рублей

Председатель Совета судей действовал вместе с компаньоном Марченко

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов и его компаньон Марченко не заплатили налоги с бизнеса на сумму более чем 500 млн рублей, которые превратились в источник дохода. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с содержанием иска Генпрокуратуры.

"Отдельным источником дохода Момотова В. В. и Марченко А. В. являлся уход от уплаты налогов с бизнеса. Недоимка превышает 500 млн рублей, которая ими не погашается. В свою очередь судебные разбирательства, инициированные Марченко А. В. против налоговых органов, затягиваются и решения судами в нарушение разумных сроков по ним не принимаются", - сказал он. Таким образом, достигается цель по истечению срока давности, предназначенного для взыскания названных сумм со структур ответчиков.

По словам источника, Момотов использовал свои полномочия для утаивания данной информации от контролирующих органов и общественности.

Генпрокуратура подала иск в Останкинский районный суд Москвы и требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на представителя краснодарского криминалитета Марченко. Как отметил источник, Момотов извлекал доход в особо крупном размере для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировал и скрывал от органов контроля. Более того, он использовал предоставленный ему законом иммунитет и неприкосновенность в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности.

Момотов является судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он избран председателем Совета судей РФ. В декабре 2022 года переизбран на новый срок, получив тем самым неограниченное влияние на формируемую практику и кадровую политику в отношении нижестоящих судов.