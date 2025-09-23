ТАСС: судья Момотов перед назначением переписал свое имущество на мать

Виктор Момотов также сменил своей матери фамилию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура установила, что судья Верховного суда Виктор Момотов перед назначением переписал свои активы на мать, а затем сменил ей фамилию. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с содержанием иска, поданного в Останкинский районный суд Москвы.

Он был назначен на должность судьи 14 апреля 2010 года. "Момотов В. В. осознавал, что с указанного времени на него будут распространяться обязанность по представлению сведений о своем имущественном положении и запрет на занятие коммерческой деятельностью. Однако он не желал исполнять данные ограничения и расставаться с прибыльным бизнесом. В связи с этим принял меры по его переводу в нелегальное положение и конспирации своего участия в нем, для чего привлек свою мать - Момотову Н. А., 15.10.1935 года рождения", - рассказал собеседник агентства.

Под видом дарения он переоформил на нее долю здания отеля "Мартон Пашковский". Чтобы спрятать связь с незаконной предпринимательской деятельностью, Момотов сменил фамилию своей матери с Момотовой на Ларянову. При этом 89-летняя женщина не занималась коммерческой деятельностью в силу возраста. Все остальные активы он также оформлял на мать.