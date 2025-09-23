Фигурантов дела о хищениях в "Башкиравтодоре" отправили в колонию

Реальные сроки получили бывший гендиректор предприятия и два его сообщника

УФА, 23 сентября. /ТАСС/. Суд в Башкирии отправил в колонию бывшего генерального директора АО "Башкиравтодор" и двух его сообщников за хищение выделенных по нацпроекту 150 млн рублей, дачу взятки и легализацию денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"В Башкортостане генеральному директору АО "Башкиравтодор" и двум его сообщникам вынесен приговор за хищение более 150 млн рублей, дачу взятки и легализацию денежных средств. Суд приговорил всех фигурантов к реальным срокам лишения свободы: бывшего директора АО "Башкиравтодор" - к 9 годам, бывшего директора ООО "Киви" - к 15 годам 6 месяцам, бывшего главного инженера ООО "Баштранслогистик" - к 4 годам", - говорится в сообщении.

Фигурантов обвиняли в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ГКУ "Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан" и управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключили контракты с АО "Башкиравтодор" на реконструкцию автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка и улицы Пугачева в городе Уфе. В 2021-2022 годах обвиняемые разработали план хищения бюджетных средств.

АО "Башкиравтодор" заключило договоры с двумя аффилированными организациями - ООО "КИВИ" и ООО "Баштрнаслогистик" - на перевозку дорожно-строительных материалов для нужд строящихся объектов. Обвиняемые изготовили подложные товарно-транспортные накладных и путевые листы о якобы оказанных услугах по перевозке, которые заказчик принял без проверки их фактического исполнения, после чего с контрагентами произвели полный расчет, ущерб региональному и федеральному бюджету составил более 152 млн рублей.

Директор ООО "КИВИ" легализовал более 132 млн рублей путем заключения ряда притворных сделок от имени общества. Кроме того, в мае 2023 года директор ООО "КИВИ" передал действующему на тот момент министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан взятку в размере 5 млн рублей за содействие в первоочередном получении выплат по накопленной кредиторской задолженности от АО "Башкиравтодор", а также за общее покровительство предпринимательской деятельности.