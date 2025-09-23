Привлечение по ходатайству представителей Генпрокуратуры связано с тем, что Мария Коржилова также владеет акциями

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Судья Тверского суда Москвы постановила привлечь Марию Коржилову в рамках иска Генпрокуратуры к ее мужу и владельцу группы компаний "КДВ" миллиардеру Денису Штенгелову, а также его отцу Николаю об обращении их имущества в доход РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил привлечь Коржилову Марию Геннадьевну", - огласила решение судья Розина. Ее привлекли по ходатайству представителей Генпрокуратуры, так как она также владеет акциями.

Ранее сообщалось, что на имущество Штенгеловых на сумму 500 млрд рублей наложен обеспечительный арест.

Под обеспечительный арест подпадают акции и доли "Кондитерус ком" и еще 57 компаний, входящих в группу "КДВ", в том числе банка "Долинск", футбольный клуб "Кузбасс (Кемерово) и футбольный клуб "КДВ", а также движимое и недвижимое имущество Штенгеловых. Кроме того, им установлены временные ограничения на выезд за пределы РФ.

Генпрокуратура требует признать Штенгеловых экстремистским объединением и изъять их имущество в доход государства. Как установила проверка, Николай Штенгелов, с 2014 года разделяя радикальную политику украинских властей и являясь владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь националистическим батальонам, принимавшим участие в проведении карательной операции против Донбасса, образовал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в признанные в РФ террористическими формирования "Азов", "Айдар", "Днепр-1". Его сын Денис Штенгелов, гражданин Австралии, разделяя политические взгляды отца, после начала СВО стал снабжать вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами, являясь бенефициаром ряда европейских предприятий. Тем самым Штенгеловы превратили предприятия холдинга "КДВ" в инструмент причинения экономического ущерба Российской Федерации и источник финансирования терроризма.

Группа компаний "КДВ" является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. Она включает 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая "Бабкины семечки", "Кириешки", "Яшкино" и другие). Денис Штенгелов также является бывшим совладельцем кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек. Он входит в список российских миллиардеров по версии Forbes.