В Тольятти в поврежденном доме ввели режим повышенной готовности

САМАРА, 24 сентября. /ТАСС/. В Тольятти Самарской области на территории дома, пострадавшего от взрыва газа, ввели режим повышенной готовности. Такое решение было принято по результатам выездного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), сообщили в городской администрации.

"Как сообщил заместитель главы города - руководитель департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев, участниками КЧС принято решение о введении режима повышенной готовности по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 50. В настоящее время большинство жильцов вернулись домой, за исключением шести человек из четырех квартир на пятом этаже - они временно разместятся у родственников. В трех квартирах никто не проживает", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обследования квартир погибших и пострадавших нет, несущие конструкции дома не повреждены. При этом зафиксированы повреждения межкомнатных перегородок в трех квартирах, а также остекления 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка газовоздушной смеси погибших и пострадавших нет. По данным ГУ МЧС по региону, в целях безопасности из дома эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. Причина произошедшего устанавливается, на месте работают 60 человек и 21 единица техники.