Заявление принято к производству

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Останкинский районный суд Москвы принял к производству иск Генеральной прокуратуры об изъятии активов председателя Совета судей РФ, судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и проведет по нему беседу 24 октября. Это следует из информации Останкинского суда.

"Заявление принято к производству. Беседа по иску назначена на 24 октября", - говорится в материалах.

Ранее источник, знакомый с содержанием иска, сообщил ТАСС, что Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньона Марченко.

Момотов является судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013-м он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он избран председателем Совета судей РФ. В декабре 2022 года переизбран на новый срок, получив тем самым влияние на формируемую практику и кадровую политику в отношении нижестоящих судов.