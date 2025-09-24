В Паракаре продолжают работать большое число представителей силовых ведомств

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. МВД Армении рассматривает несколько версий убийства под Ереваном оппозиционного политика Володи Григоряна. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

"По предварительным данным, человек в маске и перчатках подошел к трем стоявшим людям и открыл огонь, убив двоих и ранив одного, - сказал он. - Пока рано выдвигать какую-либо основную версию, все версии изучаются".

В настоящее время в Паракаре работает большое число представителей силовых ведомств.

В ночь на 24 сентября у порога своего дома был убит глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, который являлся членом оппозиционной партии "Апрелу Еркир". Лидер этой партии - удерживаемый в бакинской тюрьме бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Вместе с Григоряном был убит также его друг, который работал в криминальной полиции. Некоторые армянские СМИ связали это преступление с другими убийствами, которые произошли полгода назад в той же общине, и назвали его "вендеттой".