По предварительной информации, мужчина покончил с собой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Мужчина 43 лет обнаружен мертвым в Генеральном консульстве Армении в Санкт-Петербурге, на месте работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного следственного управления СК России по городу.

"Мужчина найден мертвым в здании Генконсульства Армении на Большом проспекте Васильевского острова. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются", - рассказала руководитель пресс-службы Анастасия Глущенко.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, погибший - предприниматель и бывший сотрудник Росимущества Борис Авагян, сбежавший накануне с заседания в Кронштадтском суде Санкт-Петербурга. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

ТАСС направил запрос о происшествии в Генеральное консульство Армении, однако на момент публикации ответа не получил.

Как сообщалось ранее, во вторник Авагян скрылся из зала суда, где с апреля 2024 года в отношении него и еще 20 фигурантов слушалось дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица, совершенное организованной группой).

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, 22 августа 2025 года Авагян заключил контракт на участие в специальной военной операции, поэтому дело в отношении него было приостановлено, а мера пресечения отменена - фигуранта освободили из-под стражи. Однако 23 сентября следствие ходатайствовало перед судом о возобновлении дела в связи с расторжением контракта из-за уклонения Авагяна от отправки на СВО. После того, как суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления, обвиняемый покинул здание и скрылся. Фигуранта объявили в розыск.