Из незаконного оборота было изъято свыше 400 штук наркосодержащих грибов весом более 170 г

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил четыре года в колонии строгого режима мужчине за выращивание галлюциногенных грибов в лаборатории. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

21-летнего фигуранта судили по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства), п. "в" ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

Споры грибов мужчина приобрел в интернет-магазине по продаже наркотических средств. Для их выращивания он создал в арендованной квартире тепличные условия, поддерживал необходимую влажность и температуру. После он сушил грибы и фасовал их для дальнейшего сбыта.

В феврале 2025 года преступные действия осужденного были пресечены сотрудниками полиции, из незаконного оборота было изъято свыше 400 штук наркосодержащих грибов весом более 170 г. Экспертиза показала, что в обнаруженных грибах содержится вещество, оборот которого в стране запрещен. Вину мужчина признал.

Телефон и ноутбук, использовавшиеся при совершении преступления, конфисковали в доход государства.