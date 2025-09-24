Людей попросили покинуть пляжи и набережные

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК) объявлена на территории Сочи. Власти просят жителей и гостей города покинуть пляжи и набережные, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

Ранее людей с сочинских пляжей эвакуировали из-за атак ВСУ на Краснодарский край. В городе звучат сирены, передает корреспондент ТАСС. Работа аэропорта Сочи временно ограничена.

"Угроза применения БЭК. Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.

Угроза атаки БЭК также объявлена на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи, сообщил глава ее администрации Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале. Жителей и гостей Сириуса тоже попросили покинуть пляжи и укрыться в безопасном месте.