В тексте сообщалось, что удар нанесли исключительно по гражданской инфраструктуре

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Издание "Украинская правда" спустя три часа после публикации удалило статью, в которой нанесенный Киевом удар дронами по школе и санаторно-курортному комплексу в Форосе назывался "сознательным преступлением украинского режима", выяснил ТАСС, ознакомившись с сайтом издания.

"Украинская правда" днем 24 сентября опубликовала статью за авторством Яны Матвийчук с заголовком "Сознательное преступление украинского режима": как украинские дроны атаковали Форос", где приводятся заявление Следственного комитета РФ о 3 погибших и 16 пострадавших в результате атаки БПЛА, а также комментарии главы Республики Крым Сергея Аксенова, Министерства обороны РФ и министра здравоохранения Республики Крым Алексея Натарова. В тексте уточнялось, что в результате атаки была повреждена исключительно гражданская инфраструктура. Спустя три часа после публикации статья была удалена с сайта издания.

В ночь на понедельник в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара БПЛА повреждения получили несколько объектов санаторно-курортной инфраструктуры и здание школы. Ущерб, предварительно, оценивается в 18,7 млн рублей. В Минобороны России сообщали, что ВСУ нанесли удар с помощью беспилотников, снаряженных фугасными боезарядами, в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты.