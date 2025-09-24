Неопознанные объекты заметили и в других регионах страны

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. /ТАСС/. Аэропорт в датском городе Ольборг временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Дании.

В полиции подтвердили обнаружение дронов рядом с аэропортом Ольборга. На данный момент воздушное пространство закрыто, на месте работают правоохранители. Стражи порядка уточнили, что передвижения неопознанных объектов фиксируются и в других частях Дании, в том числе вблизи аэродромов в городах Сеннерборг, Скридструп и Эсбьорг.

Кроме того, как указывает полиция, нарушения в работе аэропорта Ольборга сказались на вооруженных силах Дании, поскольку расположенная неподалеку база ВВС страны пользуется взлетно-посадочной полосой и диспетчерской службой воздушной гавани.

Во вторник 23 сентября в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии воздушной гавани. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.