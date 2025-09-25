Место повреждения находится недалеко от территории станции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Ремонт последней линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС 750 кВ "Днепровская" осложняется продолжающимися обстрелами ВСУ, место повреждения находится недалеко от территории станции. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Место повреждения линии находится относительно недалеко от площадки ЗАЭС, на береговой линии Днепра. Однако восстановление пока осложняется из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ в районе расположения станции и в непосредственной близости к поврежденной линии. Сроки завершения ремонта неизвестны. Станция уже более суток остается без внешнего энергоснабжения, собственные нужды обеспечиваются с помощью дизель-генераторов", - сказала Яшина.

23 сентября Яшина заявила ТАСС, что ЗАЭС переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Все дизель-генераторы были штатно запущены и работают в нормальном режиме. Запасов топлива для резервного питания станции достаточно. МАГАТЭ в свою очередь сообщило, что это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта.

7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием защиты Запорожской АЭС. Станция была запитана от второй линии 750 кВ "Днепровская", которая обеспечивала собственные нужды атомного объекта. 16 сентября ВСУ обстреляли район расположения складов с топливом для резервных генераторов станции.