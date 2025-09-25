Среди погибших были россиянин, румын и индиец, сообщила газета Daily Mirror

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Семь буддийских монахов, в том числе один из России, погибли в результате инцидента на канатной дороге в Шри-Ланке. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

По данным издания, вагон, в котором находились 13 монахов, в результате обрыва троса сорвался с канатной дороги. Двое монахов успели выпрыгнуть из вагона до его падения с высоты. Четверо получили ранения, остальные погибли. Среди погибших числятся иностранцы. По данным газеты, погибли россиянин, а также румын и индиец.

Полиция Шри-Ланки проводит расследование инцидента.