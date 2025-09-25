Семь буддийских монахов, в том числе один из России, погибли в результате инцидента на канатной дороге в Шри-Ланке, сообщила газета Daily Mirror.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- По данным Daily Mirror, вагон, в котором находились 13 монахов, в результате обрыва троса сорвался с канатной дороги.
- Двое монахов успели выпрыгнуть из вагона до его падения с высоты.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, в результате инцидента погибли семь монахов.
- Четверо получили серьезные ранения, их доставили в больницы.
- Среди погибших есть иностранцы.
- Как сообщила газета Daily Mirror, в числе погибших числятся россиянин, румын и индиец.
- Посольство РФ в Коломбо подтвердило гибель буддийского монаха из России в результате инцидента.
Расследование
- Полиция Шри-Ланки проводит расследование инцидента.