Он находился в вагоне на канатной дороге, который сорвался из-за обрыва троса

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Коломбо подтвердило гибель буддийского монаха из России в результате инцидента на канатной дороге в Шри-Ланке. Об этом ТАСС заявили в дипмиссии.

"Да, среди погибших есть монах из России", - сказали в диппредставительстве.

Ранее ланкийская газета Daily Mirror сообщила, что семь буддийских монахов, в том числе один из России, погибли в результате инцидента на канатной дороге в Шри-Ланке. Вагон, в котором всего находились 13 человек, в результате обрыва троса сорвался с канатной дороги. Двое монахов успели выпрыгнуть из вагона. Четверо получили серьезные ранения и доставлены в больницы, остальные скончались. Среди погибших числятся иностранцы - россиянин, а также румын и индиец. Полиция Шри-Ланки проводит расследование инцидента.