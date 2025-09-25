Территория у ЗАЭС и поврежденной линии обстреливается ВСУ

Спрогнозировать сроки ее восстановления невозможно, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Территория возле площадки Запорожской АЭС и в районе поврежденной последней высоковольтной линии питания станции подвергается обстрелам со стороны украинских войск, поэтому спрогнозировать сроки ее восстановления невозможно. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Что касается сроков восстановления внешней линии энергоснабжения, то дать точный прогноз в настоящее время не представляется возможным. К сожалению, территория, прилегающая к станции, а также район поврежденной высоковольтной линии продолжают подвергаться обстрелам", - сказала она.