ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 23 сейсмособытия. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 23 афтершока магнитудой до 5,8. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на шести вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.