Аэропорт города был закрыт 25 сентября из-за неопознанных дронов

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Рядом с аэропортом в датском городе Ольборг снова заметили беспилотники. Об этом сообщил сервис Flightradar в X.

По его информации, авиарейс KL1289 возвращается в Амстердам, а вылет рейса SK1225 из Копенгагена отменен.

25 сентября агентство Reuters сообщило, что аэропорт в Ольборге временно закрылся и перенаправил три рейса на другие аэродромы из-за неопознанных беспилотников.

23 сентября в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии воздушной гавани. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.