ФСБ показала видео задержания готовившего теракт против военного Росгвардии

Жителя ЛНР завербовали украинские спецслужбы

ТАСС, 26 сентября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал кадры задержания в Луганске россиянина, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Росгвардии.

По данным ФСБ, гражданин РФ 1975 года рождения по предоставленным ему украинским куратором координатам изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно. Установлено, что он должен был заложить его под служебный автомобиль офицера.

Следователем МВД России по ЛНР возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК РФ.