Мужчину заключили под стражу на два месяца

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу жителя города Находки в Приморском крае по обвинению в незаконном лишении свободы ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как ранее сообщали в пресс-службе УМВД по краю, 28-летняя женщина оставила автомобиль Toyota Vitz около магазина в районе улицы Горького. Она вышла в магазин и не заблокировала дверь автомобиля, в котором остался 8-летний мальчик. Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый, сев за руль автомобиля, обнаружил в салоне ребенка и, несмотря на это, начал движение. Далее в ходе движения он совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Dyna. В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

"Заключен под стражу житель Находки по обвинению в незаконном лишении свободы ребенка, - говорится в сообщении. - С учетом позиции прокурора суд заключил фигуранта под стражу на два месяца".

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).