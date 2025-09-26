Защита председателя совета директоров Корпорации СТС Черных обжалует арест

Обжалование запланировано на 29 сентября, заявил адвокат Антон Алешкевич

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Защита Татьяны Черных, председателя совета директоров Корпорации СТС, обжалует ее арест 29 сентября. Об этом ТАСС заявил адвокат Антон Алешкевич.

В среду Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Черных меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября, ее обвиняют в мошенничестве.

"Жалобу подаем в понедельник (29 сентября - прим. ТАСС). Она чувствует себя хорошо, насколько это возможно в таких условиях. Все мысли только о деле", - сказал он.

Алешкевич отметил, что свою вину Черных не признает. "Следствие прямо указывает, что все денежные средства были израсходованы на погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. При этом следствие ставит под сомнение правомерность получения субсидии, полагая, что установленного тарифа было достаточно для осуществления деятельности и необходимость в субсидии отсутствовала", - добавил он.

Об арестах по делу

Также суд отправил под стражу бенефициара "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва до 15 ноября и постановил продлить на 72 часа задержание исполняющего обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны.

Кроме того, ранее Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".