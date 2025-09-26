26 сентября, 10:57,
обновлено 26 сентября, 11:12

Названа возможная причина отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Максим Григорьев/ ТАСС
© Максим Григорьев/ ТАСС
Ей могло стать использование технического спирта при изготовлении

ТАСС, 26 сентября. Использование технического спирта при изготовлении суррогатного алкоголя могло стать причиной смертельного отравления семи человек в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе приготовления суррогатного алкоголь мог использоваться технический спирт, который и стал причиной смертельного отравления. Точно будет установлено в ходе следствия", - сказал собеседник агентства. 

В МВД ранее сообщили, что задержали жителя деревни Гостицы. Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости, в результате употребления которой скончались семь человек и трое госпитализированы с отравлением. 

РоссияЛенинградская область