Названа возможная причина отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

ТАСС, 26 сентября. Использование технического спирта при изготовлении суррогатного алкоголя могло стать причиной смертельного отравления семи человек в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе приготовления суррогатного алкоголь мог использоваться технический спирт, который и стал причиной смертельного отравления. Точно будет установлено в ходе следствия", - сказал собеседник агентства.

В МВД ранее сообщили, что задержали жителя деревни Гостицы. Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости, в результате употребления которой скончались семь человек и трое госпитализированы с отравлением.