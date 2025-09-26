В Непале задержали более 8 тыс. сбежавших из тюрем в ходе протестов

Некоторые из заключенных вернулись добровольно

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Более 14 тыс. заключенных сбежали из тюрем во время протестов в Непале, более 6 тыс. человек все еще остаются на свободе. Об этом сообщил портал Khabarhub со ссылкой на данные Департамента по управлению тюрьмами республики.

По данным департамента, всего из тюрем Непала в ходе протестов сбежали 14 549 заключенных. Правоохранители задержали 8 054 заключенных, из них 341 - несовершеннолетний. При этом, как отмечает ведомство, некоторые из сбежавших вернулись добровольно. Еще 6 494 преступника остаются на свободе, среди них 622 несовершеннолетних. Полиция продолжает их поиски.

Как отмечала ранее газета The Kathmandu Post, среди беглецов - осужденные за убийства, изнасилования, похищения и торговлю людьми. Для их поиска и задержания мобилизованы армия и полиция. Сбежавшие, согласно информации правоохранительных органов, представляют серьезную опасность для окружающих, и они могли создать преступные группировки. В ходе беспорядков из офисов, а также казарм были похищены 1,2 тыс. единиц огнестрельного оружия, около 100 тыс. патронов.

В Катманду и других городах Непала в начале позапрошлой недели вспыхнули беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Их основными участниками стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Погибли более 70 человек, более 1,3 тыс. получили ранения.

12 сентября бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки была назначена главой временного правительства, став первой женщиной на этой должности в непальской истории. По словам Карки, нынешнее правительство пробудет у власти не больше шести месяцев. Парламентские выборы, как ожидается, состоятся в начале марта 2026 года.