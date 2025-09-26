В Ленобласти задержанный пенсионер покупал спирт, разводил его водой и продавал

Из квартиры изъяли пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пенсионер, задержанный за продажу суррогатного алкоголя, покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам в Ленинградской области.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что пенсионер приобретал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что полицейские в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и задержали их. "24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы. Из квартиры мужчины изъяты пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

По данным администрации Ленобласти, всего за сентябрь медики Сланцевского района зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя, проданного с рук, из них подтверждено восемь случаев, где причиной смерти стал метанол.