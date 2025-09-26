Смерти от "паленки". Как развиваются события вокруг суррогатного алкоголя в Ленобласти

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, семеро человек умерли, еще трое госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя в Сланцевском районе Ленобласти. Данные об отравлениях стали поступать медикам и в правоохранительные органы 24 и 25 сентября. Всего в сентябре, по сообщениям пресс-службы администрации региона, медики района зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя, проданного с рук, из них восемь — подтвержденные случаи отравления метиловым спиртом

Смерти от суррогата

Как сообщили в СК, 25 сентября на территории Сланцевского района были найдены тела мужчины 1982 г. р. и женщины 1966 г. р., при жизни страдавших алкогольной зависимостью. При осмотре места происшествия была обнаружена и изъята пластиковая бутылка, частично наполненная прозрачной жидкостью с запахом спирта.

По подозрению в продаже спиртосодержащей продукции, от которой умерли потерпевшие, оперативники задержали 79-летнего жителя деревни Гостицы и 60-летнюю женщину, проживающую в соседней деревне. По предварительной версии, подозреваемая продавала пенсионеру алкогольное сырье, а тот, приобретая спирт, разводил его водой и продавал односельчанам.

По версии полиции, жертвами того же алкогольного суррогата 24 и 25 сентября стали еще не менее восьми человек, из которых пятеро умерли, трое были госпитализированы.

В доме у подозреваемого мужчины полицейские изъяли пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Как следует из кадров оперативной видеосъемки, канистры хранились в антисанитарных условиях в одном помещении с велосипедом и минеральной ватой.

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Ленинградской области/ ТАСС

Преступность с историей

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, задержанный мужчина, Николай Бойцов, в апреле 2020 года уже привлекался к административной ответственности за незаконную продажу водно-спиртовой смеси на основе этилового спирта (по ст. 14.2 КоАП РФ, незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена). Решением Сланцевского городского суда Бойцов был оштрафован на 2 тыс. рублей.

Брат одного из погибших от суррогата Денис Корнев рассказал ТАСС, что Бойцов продавал алкоголь у себя на квартире более 15 лет. "Магазины были закрыты, алкоголь не продавался. Видимо, захотелось добавочки, и пошел купил на "точке". На квартире просто продавали, давно — больше 15 лет. Сам не покупал, но знал, у нас в Сланцах много таких", — сообщил Корнев, добавив, что слышал о других случаях отравления, когда люди после употребления алкоголя теряли зрение или у них отказывали ноги.

Вторая подозреваемая, Ольга Степанова, по данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, работает учителем-дефектологом в детском саду №10 города Сланцы. В телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС представитель учреждения сообщила, что пока не располагает информацией о том, что их сотрудница подозревается в распространении суррогатного алкоголя.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следствие намерено просить суд о заключении обоих фигурантов под стражу. В случае установления вины обоим грозит наказание до четырех лет лишения свободы.