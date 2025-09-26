В Башкирии завели дело после ДТП со школьным автобусом

В салоне в момент аварии находились трое детей и сопровождающий

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело завели в Башкирии после ДТП с участием школьного автобуса, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Альшеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции республики, авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 5-м км автодороги Казангулово - Соколовка. 59-летний местный житель, управляя школьным автобусом ПАЗ, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автобус опрокинулся. Автобус вез детей из лицея-интерната города Давлеканово по населенным пунктам района, в салоне в момент ДТП, помимо водителя, находились сопровождающий и трое девятиклассников. Один 15-летний подросток пострадал и был госпитализирован.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.