Осторожно, яд. Отравление алкоголем в Ленобласти вошло в 10 самых смертоносных в РФ

Происшествие в Сланцевском районе Ленинградской области занимает восьмое место

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Отравление суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области, по последним данным, в сентябре унесло жизни 19 человек, трое госпитализированы. ЧП вошло в десятку крупнейших подобных случаев в современной истории России.

По числу жертв отравление суррогатным алкоголем в Сланцевском районе находится на восьмом месте. Подозреваемыми по делу проходят Николай Бойцов 1946 года рождения, который ранее привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, и Ольга Степанова - учитель-дефектолог в детском саду №10 города Сланцы. Они задержаны.

ТАСС подготовил подборку наиболее массовых отравлений алкоголем за последние годы.

"Боярышник" и "Мистер сидр"

Самым смертоносным стало отравление в декабре 2016 года. В Иркутске от употребления спиртосодержащего концентрата для ванн "Боярышник" погибли 76 человек, еще 123 пострадали. Продукция была изготовлена кустарным способом, вместо этилового спирта в него добавили метиловый, что и стало причиной массового отравления.

До ЧП в Ленинградской области столь массовая гибель людей от суррогата была зафиксирована два года назад - в июне 2023 года метиловый спирт в продукции под маркой "Мистер Сидр" убил 50 человек из нескольких регионов страны, еще десятки пострадали. Изготовители отравы Анар Гусейнов и Артем Айрапетян были приговорены к 9 и 8 годам колонии общего режима соответственно. В пользу потерпевших с них было взыскано 36,5 млн руб.

Метанол в Екатеринбурге и Орске

С конца сентября по середину октября 2021 год в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт. В результате от отравления погибли 44 человека, еще 7 человек пострадали. Суд Екатеринбурга приговорил 6 из 7 фигурантов уголовного дела к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 лет колонии общего режима.

В октябре 2021 года в Оренбургской обл. в результате отравления суррогатным алкоголем с содержанием метанола погибли 36 человек, пострадали еще 20. Следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, расположенный в частном доме в Орске. Шесть фигурантов уголовного дела об отравлении были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы - от полутора лет условно до 5 лет в колонии общего режима. Еще пятерым обвиняемым были предъявлены обвинения.

В Магадане и Тюмени

В 2005 году метиловый спирт стал причиной гибели 34 жителей Магадана. Он содержался в технической жидкости "Метелица" для создания и распространения суррогата. Тогда жертвами стали мужчины без определенного места жительства, опасную для жизни смесь они обменивали на металлолом.

В период с 3 по 8 января 2022 года от отравления метиловым спиртом в Тюмени погибли девять человек, в Кондинском и Октябрьском районе ХМАО - 13 человек, еще 5 человек получили легкий и тяжкий вред здоровью. Следствие установило, что за отравлениями стоит 48-летний житель Тюмени. Он поставлял поддельный алкоголь (под видом водки "Родники Сибири" и "Царская охота") своим подельникам для реализации в магазинах Тюмени и Югры. Фигурантами уголовного дела были 11 человек. В частности, хранивший не менее 100 коробок суррогата Адилхан Каримов получил 4,5 года колонии, продавец Ниджат Новрузов - 5,5 года колонии, владелец продуктового магазина Сеймур Мехтиев - 4,5 года колонии. Предприниматель Евгений Никитин, который покупал на складе в Тюмени суррогатный алкоголь, в ХМАО был приговорен к 6 годам колонии особого режима.

"Осторожно, яд"

В 90-е первое массовое отравление алкоголем было зафиксировано в Сызрани Самарской области. В апреле 1994 года работники местной железнодорожной станции решили употребить жидкость со спиртовым запахом из одной из цистерн, несмотря на присутствие пометки "Осторожно, яд". В результате 20 человек погибли, 44 - пострадали.

В 2014 и 2015 годах произошло два ЧП, в каждом погибли по 14 человек. В первом случае в селе Красный Великан Забайкальского края жидкостью с надписью "Олень" отравились 44 человека. Второй инцидент произошел в Краснодаре - суррогатный алкоголь был распространен через интернет. В больницу тогда попали 47 человек.

Последний массовый случай отравления в России произошел в ночь на 31 августа 2025 года в Балахне Нижегородской области. Общее число погибших от употребления суррогата составило 5 человек.