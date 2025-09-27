Задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти

Им оказался 54-летний житель города Сланцы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя, из-за которого в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре погибли 19 человек, трое госпитализированы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель г. Сланцы. В его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией. Все они изъяты и направлены на экспертизу", - написала она в своем Telegram-канале. Волк добавила, что полиция устанавливает, куда еще сбывался суррогат, проводятся необходимые проверочные и оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двоих подозреваемых - жителя деревни Гостицы Сланцевского района и его знакомую из соседней деревни. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

Всего в сентябре медики зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области.