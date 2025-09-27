Площадь пожара в историческом центре Ялты составила 640 кв. м

Пожарные ликвидировали возгорание

СИМФЕРПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в историческом центре Ялты около набережной, итоговая площадь пожара составила 640 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

Ранее в ведомстве сообщали, что в ночь на 27 сентября загорелся многоквартирный дом на улице Екатерининской. Из-за плотной застройки пожар быстро распространился от хозяйственной постройки на кровлю по деревянной обрешетке домовладения, сообщалось о возгорании на 400 кв. м. Было эвакуировано 62 человека. Информации о пострадавших нет.

"[Площадь пожара] 640 кв. м", - ответили в пресс-службе на вопрос ТАСС.

Отмечается, что пожар ликвидирован в 13:10 мск.