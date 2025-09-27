Белгородскую область за минувшие сутки шесть раз обстреляли ВСУ

Погиб один человек

БЕЛГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Белгородской области и атаковали ее 124 БПЛА. В Краснояружском районе погиб мирный житель, следует из сводки, опубликованной в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

"В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 3 боеприпаса и произведены атаки 15 беспилотников, 4 из которых сбиты. На окраине села Репяховка в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель", - написал Гладков.

Территорию Шебекинского муниципального округа атаковали 40 беспилотниками, из которых 31 был сбит и подавлен. В Шебекино два человека пострадали из-за удара по социальному объекту, им оказана медпомощь, лечение продолжают амбулаторно. Здание получило повреждения. Детонация другого дрона привела к повреждению оборудования, складского помещения и автомобиля, принадлежащих одному из предприятий.

Трое мужчин ранены в результате атак беспилотников на коммерческие объекты в поселке Маслова Пристань и хуторе Ржавец, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое отпущены на амбулаторное лечение. Повреждено оборудование двух коммерческих объектов и три автомобиля. В населенных пунктах Шебекинского округа Муром и Новая Таволжанка уничтожены два частных дома с хозяйственными постройками, еще один частный дом и две квартиры в МКД, повреждены.

"Сегодня ночью в селе Первое Цепляево от детонации дрона на территории коммерческого объекта произошло возгорание, которое оперативно потушено. Повреждено оборудование. В Новой Таволжанке после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждена машина и разрушен частный дом", - сообщил Гладков о последних по времени атаках на Шебекинский округ.

ВСУ выпустили 21 боеприпас в ходе пяти обстрелов территории Грайворонского округа, территорию муниципалитета также атаковали 28 БПЛА. В Грайвороне поврежден легковой автомобиль. В Козинке сгорел один и поврежден еще один частный дом, разрушен гараж, повреждены машины. В ночь на субботу повреждены частный дом и две "ГАЗели" в Грайвороне, в Головчино загорелось и потушено оборудование на территории коммерческого объекта.

Последствия других атак

В числе последствий атак на другие муниципалитеты Гладков упоминает повреждение ангара и линии электропередачи в селе Роговатое Старооскольского округа, населенный пункт атаковали шестью беспилотниками самолетного типа, аварийные бригады в настоящий момент занимаются восстановлением подачи электроэнергии. Падением осколков сбитого БПЛА в Алексеевском округе повреждены автомобиль и частный дом.

В Белгородском районе на участке дороги Ясные Зори - Бочковка поврежден грузовой автомобиль, в селе Нечаевка - помещение предприятия, газопровод и линия электропередачи, в поселке Малиновка - два частных дома, в хуторе Церковный - корпус сельхозпредприятия. В Борисовском районе в селе Березовка повреждены три частных дома, две надворные постройки и два автомобиля, в селе Байцуры - объект торговли, в селе Новоалександровка - газовая труба. В хуторе Бабка Валуйского округа уничтожены огнем два нежилых домовладения и хозпостройка, в селе Двулучное поврежден частный дом. В Волоконовском районе в селе Коновалово повреждены два частных дома, в районе хутора Шаховка - водопровод и два помещения на территории предприятия, в хуторе Плотвянка сгорела хозяйственная постройка.