Второго фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти заключили под стражу

Арестовали двух местных жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Суд избрал меру в виде заключения под стражу в отношении второго фигуранта уголовного дела о суррогатном алкоголе в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Сланцевской городской прокуратурой поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух местных жителей - женщины 1964 года рождения и мужчины 1946 года рождения. <…> С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Срок меры пресечения - два месяца обоим обвиняемым. По версии следствия, женщина, не имея лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, незаконно ее закупала. Обвиняемая хранила ее в Сланцах, а затем неоднократно перевозила и сбывала второму фигуранту, что привело к смерти ряда жителей района. Второй обвиняемый реализовывал алкогольную продукцию вблизи деревни Гостицы Сланцевского района.

Всего в рамках дела задержаны восемь человек. В прокуратуре отметили, что в отношении других лиц, причастных к преступлению, вопрос избрания меры пресечения будет рассмотрен судом позднее.