Пожар возник в квартире на первом этаже, сообщили в СУ СК по региону

КАЛУГА, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи установили личности погибших во время пожара в многоквартирном доме в Боровске Калужской области. Двое из трех несовершеннолетних находились в квартире, в которой произошло возгорание, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного 27 сентября 2025 года по факту пожара в многоквартирном пятиэтажном доме в Боровске, установлено, что очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. В этой же квартире были обнаружены тела пятилетнего и годовалого ребенка. На других этажах дома найдены тела несовершеннолетнего и взрослого мужчины", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России ТАСС сообщили, что четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в Калужской области. Сотрудники СУ СК РФ по Калужской области по факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).