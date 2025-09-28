Жителей Белгородской области предупредили о минной опасности

В случае обнаружения мин и других взрывных устройств следует сообщить об этом в экстренные службы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона об опасности мин и других взрывных устройств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители! Напоминаю вам, что противник продолжает применять мины и другие взрывные устройства на всей территории приграничья. Даже самый простой предмет может быть замаскирован - нести угрозу и представлять опасность", - отметил Гладков.

По информации главы региона, главное - не подходить к подобным предметам. В случае обнаружения следует сообщить об этом в экстренные службы.

Ранее Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Репяховка Краснояружского района. Мужчина подорвался на взрывном устройстве.