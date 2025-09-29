Против Ксении Лариной завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

Следствие рассматривает вопрос об объявлении журналистки в розыск

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении журналистки Оксаны Баршевой, известной как Ксения Ларина (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее марта 2025 года Баршева не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством об иноагентах. По данным ведомства, она проживает за пределами РФ, решается вопрос об объявлении в розыск.

Российская журналистка Баршева ранее работала на радиостанции "Эхо Москвы". В 2023 году ее признали иностранным агентом.