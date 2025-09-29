При ночной атаке БПЛА на Подмосковье погибли два человека

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что среди погибших есть ребенок

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье.

Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также сообщил, что ночью силы ПВО сбили четыре БПЛА на территории Воскресенска и Коломны.

"К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека - 76-летняя женщина и ее 6-летний внук", - написал Воробьев.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что семье окажут всю необходимую помощь.

Воробьев добавил, что в нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Губернатор рассказал, что других пострадавших нет, а на месте произошедшего работают экстренные службы. Воробьев отметил, что всем нуждающимся во временном размещении предоставят жилье и окажут помощь и поддержку.