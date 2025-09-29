Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Российские средства ПВО в ночное время перехватили и уничтожили 84 украинских БПЛА над регионами страны, сообщили в Минобороны.
Шестилетний ребенок и его бабушка погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье. В Воронежской области при атаке украинских беспилотников повреждения получил жилой дом.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО с 23:00 мск 28 сентября до 07:00 29 сентября перехватили 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 24 сбили над Брянской областью, 21 уничтожили над Белгородской областью, по 9 - над Воронежской и Смоленской областями, 7 - над территорией Калужской области, 4 - над Московским регионом, 3 - над Орловской областью, а также 1 - над Курской областью.
- Как сообщили в Минобороны, всего в ночное время средства ПВО перехватили и уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Последствия
- Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в Мах.
- По его словам, трагедия произошла в Воскресенске. Во время пожара в частном доме погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук.
- В Воронежской области при атаке украинских беспилотников повреждения получил жилой дом. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.