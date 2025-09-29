Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Российские средства ПВО в ночное время перехватили и уничтожили 84 украинских БПЛА над регионами страны, сообщили в Минобороны.

Шестилетний ребенок и его бабушка погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье. В Воронежской области при атаке украинских беспилотников повреждения получил жилой дом.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО с 23:00 мск 28 сентября до 07:00 29 сентября перехватили 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 24 сбили над Брянской областью, 21 уничтожили над Белгородской областью, по 9 - над Воронежской и Смоленской областями, 7 - над территорией Калужской области, 4 - над Московским регионом, 3 - над Орловской областью, а также 1 - над Курской областью.

Как сообщили в Минобороны, всего в ночное время средства ПВО перехватили и уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Последствия

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в Мах.

По его словам, трагедия произошла в Воскресенске. Во время пожара в частном доме погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук.

В Воронежской области при атаке украинских беспилотников повреждения получил жилой дом. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Работа аэропортов