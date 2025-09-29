Для эвакуации людей из квартир на высоких этажах был задействован автомобильный коленчатый подъемник

ЧЕБОКСАРЫ, 29 сентября. /ТАСС/. Пожарные спасли 15 человек при пожаре в многоэтажном доме в Новочебоксарске в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в Минздраве региона сообщили, что в результате пожара пострадали 18 человек, в том числе 12 детей.

"Пламя охватило мебель и вещи в двух комнатах на втором этаже. Сотрудники МЧС России вынесли из горящего жилья четырех детей, включая 5-месячного младенца, а также вывели из дыма их 20-летнюю сестру. Отца и мать от выхода отрезал огонь. Пожарные помогли обоим выбраться на улицу через окно по трехколенной лестнице", - отмечается в сообщении.

Для эвакуации людей из квартир, расположенных выше, был задействован автомобильный коленчатый подъемник. С его помощью спасли еще восемь человек. Пожар в квартире был потушен на площади 25 кв. м.

Прокуратура Чувашии взяла на контроль ход проверки по факту пожара, написало надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Правоохранители сообщили, что причины возгорания устанавливаются.