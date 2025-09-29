Причиной возгорания стало нарушение строительных работ

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар, произошедший в строящемся здании аэропорта Новокузнецка в феврале 2024 года, нанес ущерб на 44 млн рублей. Причиной пожара стало нарушение строительных работ, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По версии следствия в феврале 2024 года обвиняемые в ходе проведения строительных работ с помощью бензореза в помещении строящегося аэровокзального комплекса международного аэропорта Новокузнецк допустили нарушения правил безопасности, что повлекло возгорание от фрикционной искры горючих материалов. <...> В результате пожара подрядным организациям причинен ущерб на сумму более 44 млн рублей", - говорится в сообщении.

Двое работников обвиняются по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба). Огневые работы проводились с нарушением порядка допуска и в отсутствие соответствующего ограждения, а также контроля со стороны ответственного лица.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Новокузнецка для рассмотрения по существу.

Пожар в строящемся здании аэропорта Новокузнецка в Кемеровской области произошел 11 февраля 2024 года. Площадь пожара составила 300 кв. метров.