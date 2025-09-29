Инспектор по делам несовершеннолетних провел беседу с родителями подростков, объяснив возможные последствия такого поведения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли школьников, которые избили пожилого мужчину в Ленинградской области и сняли происходившее на видео. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские установили и нашли школьников, ударивших прохожего ради "эффектного" видео в Сертолово. В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, на котором подростки ударили неизвестного мужчину в городе Сертолово Ленинградской области, снимая свои действия на камеру мобильного телефона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о троих школьниках в возрасте от 9 до 14 лет, двое из которых в присутствии законных представителей были опрошены полицейскими.

"Подростки рассказали, что увидели на улице мужчину асоциального вида и решили его подразнить. После этого младший из ребят ударил его", - отметили в пресс-службе.

Инспектор по делам несовершеннолетних провел беседу с родителями подростков, объяснив возможные последствия такого поведения их детей. Ранее семьи несовершеннолетних на учете в полиции не состояли.

Материал проверки направлены в следственные органы для вынесения решения, сообщила пресс-служба. Ранее прокуратура организовала проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором подростки избивают пожилого мужчину на улице во Всеволожском районе Ленинградской области. На кадрах видно, как дети школьного возраста пинали ногами в спину стоящего рядом пожилого мужчину, отчего тот упал на тротуарную плитку, ударившись головой об отлив окна первого этажа.