В населенных пунктах подземные толчки ощущались два раза

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 19 сейсмособытий.

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 19 афтершоков магнитудой до 5,3. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на шести вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.