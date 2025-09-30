В Москве мужчина убил замруководителя филиала банка

Его задержали полицейские и сотрудники Росгвардии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Силовики задержали мужчину, который смертельно ранил заместителя руководителя филиала банка в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Москве полицейскими и сотрудниками Росгвардии задержан мужчина, нанесший смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка", - написала она в своем Telegram-канале.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что мужчина напал на начальницу с ножом с фиксированным клинком. Инцидент произошел в отделении банка на Автозаводской.