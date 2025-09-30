Его передали в Окружную прокуратуру в Варшаве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Полицейские в польском городе Прушкув недалеко от Варшавы задержали разыскиваемого властями ФРГ по подозрению в подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" гражданина Украины Владимира Ж. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, украинец был передан в Окружную прокуратуру в Варшаве, в отношении него должна начаться процедура экстрадиции в Германию. Задержание было осуществлено согласно европейскому ордеру на арест, подготовленному германским судом, отмечает радиостанция.

В июле 2024 года Владимиру Ж., инструктору по плаванию, удалось беспрепятственно перебраться из Польши на Украину, несмотря на розыск германскими правоохранителями. Также польские СМИ сообщали о том, что глава польского МИД Радослав Сикорский неоднократно в частных беседах заявлял о готовности наградить украинца и предоставить ему убежище.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".