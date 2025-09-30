Судья вынесет решение по делу рэпера 3 октября

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральные прокуроры США потребовали в суде приговорить американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) к более чем 11 годам тюрьмы по обвинению в организации проституции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы.

Согласно им, прокуратура запросила для исполнителя "тюремное заключение сроком не менее 135 месяцев" и штраф в размере $500 тыс. Судья вынесет решение 3 октября.

В сентябре 2024 года P. Diddy был взят под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. С 2023 года он несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. Наибольший резонанс возник после подачи в суд иска бывшей девушкой рэпера - певицей Кассандрой Вентурой.