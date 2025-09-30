В Москве оцепили территорию вокруг банка, где убили замруководителя филиала

Обстановка у отделения банка на Автозаводской

Внутри здания работают следователи и криминалисты

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Силовики оцепили территорию вокруг отделения банка в Москве, где сотрудник на фоне личной неприязни убил замруководителя филиала, проводятся следственные действия.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, все сотрудники покинули помещение, где произошло убийство. Территорию оцепили, охраняют сотрудники полиции. Внутри банка работают следователи и криминалисты.

Возле банка стоит несколько служебных машин. Обстановка спокойная.

Убийство замруководителя филиала произошло в филиале банка на Автозаводской улице. Причиной стала личная неприязнь. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.