Еще троих доставили в БСМП

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Экстренная операция потребовалась одному из пострадавших в результате падения башенного крана в селе Миловка Уфимского района Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"В результате происшествия в селе Миловка пострадали пять человек. Их доставили в городскую больницу №21 и больницу скорой медицинской помощи (БСМП). В ГКБ №21 находятся двое. Один пациент в тяжелом состоянии, ему потребовалась экстренная операция. Сейчас он находится в операционной. Второй пациент в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Рахматуллин.

По его словам, еще трое доставили в БСМП, один из них в крайне тяжелом состоянии, второй в тяжелом, третий пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Сообщение о падении башенного крана на стройке в селе Миловка Уфимского района поступило около 14:30 (12:30 мск). По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, ЧП произошло во время сбора башенного крана, конструкция упала. В кабине находились два человека, также пострадали три человека, находившиеся на земле.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели МЧС России, Управления гражданской защиты Уфы и другие экстренные службы. На место происшествия также выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков. Как сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки и принятие окончательного процессуального решения. По данным СУ СК России по республике, проверка организована по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).