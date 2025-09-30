Наблюдается плотная облачность

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Плохие погодные условия не позволяют поднять вертолет к группе туристов на горе Фишт около Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Как передает корреспондент ТАСС, во второй половине дня погода в горах Сочи ухудшилась, наблюдается плотная облачность. "[Работу осложняют] плохие погодные условия, не позволяющие [сегодня] поднять вертолет в том районе", - сказали в пресс-службе ЮРПСО.

Во время подъема по северному склону горы Фишт 29 сентября двое альпинистов сорвались со скалы. Один получил травмы и не может самостоятельно передвигаться, второй погиб. Всего в составе зарегистрированной тургруппы было шесть человек. Как только улучшится погода, их всех в сопровождении спасателей эвакуируют на базу ЮРПСО в Сочи. Также планируется забрать со скалы тело их погибшего товарища.